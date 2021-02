Governo: missione fallita. Fico al Quirinale. Attesa per le decisioni di Mattarella (Di martedì 2 febbraio 2021) ROMA – Impresa non riuscita. Ora tocca a Mattarella decidere che Governo avrà l’Italia. E in quanto tempo. Il presidente della Camera Roberto Fico è al Quirinale per riferire al capo dello Stato che gli aveva affidato, quattro giorni fa, l’incarico esplorativo per verificare una maggioranza nell’ambito delle forze attualmente al Governo. La missione si Leggi su firenzepost (Di martedì 2 febbraio 2021) ROMA – Impresa non riuscita. Ora tocca adecidere cheavrà l’Italia. E in quanto tempo. Il presidente della Camera Robertoè alper riferire al capo dello Stato che gli aveva affidato, quattro giorni fa, l’incarico esplorativo per verificare una maggioranza nell’ambito delle forze attualmente al. Lasi

divorex82 : RT @marioricciard18: La politica estera di un paese la fa il governo in carica. Un parlamentare non ha questo ruolo, salvo che non sia auto… - FirenzePost : Governo: missione fallita. Fico al Quirinale. Attesa per le decisioni di Mattarella - lolli_mario : Renzi è un ipocrita falso con la scusa di migliorare e velocizzare le azione del governo ma la sua missione é distr… - fargi34 : Missione compiuta! Renzi ha tolto di mezzo questo governo, ha ottenuto quello che voleva e doveva fare. Spero che… - Emanuel26848690 : @the_highsparrow ...vedi ora la missione è far sparire 5s e iv Se fa il governo con quelli la se lo magnano prima -