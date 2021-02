(Di martedì 2 febbraio 2021) Novella Toloni La conduttrice èaccusata di aver raccomandato la giovane romana. Lanega su Twitter La voce circola da giorni e sta creando un certo scompiglio sul web. Alessiaavrebbe messo una buona parola super farla entrare al Gf? I social hanno messo nel mirino non tanto la giovane di Anzio, ma piuttosto la popolare conduttrice. Sul web gli appassionati del reality hanno accusato lae lei, stanca delle insinuazioni, ha scelto Twitter per mettere un punto alla polemica. AlessiaDell'Isola hanno vissuto insieme l'esperienza dell'ultima edizione di Temptation Island. La conduttrice ha guidatoe Nello nel viaggio dei sentimenti che li ha portati fino alla fine del ...

GrandeFratello : Il pubblico ha deciso che la VIP che deve immediatamente abbandonare la Casa di #GFVIP è... CARLOTTA! - Italia_Notizie : Gf Vip, Carlotta è stata aiutata? La Marcuzzi sbotta: 'Follia, ma chi la conosce?' - infoitcultura : Carlotta Dell’Isola è stata eliminata dal Grande Fratello Vip - infoitcultura : GF Vip: Nello Sorrentino (fidanzato Carlotta) ha bestemmiato? (VIDEO) - infoitcultura : Grande Fratello Vip, la bestemmia durante la proposta di nozze. Nello Sorrentino e Carlotta Dell'Isola, gelo in dir… -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Carlotta

Sarà forse per 'colpa' delle personalità più forti degli altri, manon è spiccata e nella puntata di lunedì 1 febbraio è stata eliminata al televoto alla sua prima nomination. Per ...Tra gli spettatori che hanno gioito per la proposta di matrimonio che Nello ha fatto aal GFanche Alessia Marcuzzi. La conduttrice si è affezionata alla coppia conosciuta a Temptation Island e ha postato il momento del sì sui social. 'ha detto siiiiiii!!!! Evviva ...Le prossime puntate GF Vip sono previste in onda venerdì 5 febbraio, lunedì 8 febbraio, venerdì 12 febbraio, lunedì 15 febbraio, venerdì 19 febbraio, lunedì 22 febbraio, con la… Leggi ...Tra gli spettatori che hanno gioito per la proposta di matrimonio che Nello ha fatto a Carlotta al GF VIP anche Alessia Marcuzzi. La conduttrice si è affezionata alla coppia conosciuta ...