Gf Vip, Alda D’Eusanio squalificata? Televoto flash e voto online in tilt: cos’è successo (Di martedì 2 febbraio 2021) Alda D’Eusanio evita la squalifica e va al Televoto flash. Nella puntata del Grande Fratello Vip 5 di ieri sera, lunedì 1 febbraio 2021, la giornalista di Tollo non è stata squalificata. Il programma di Canale 5 ha aperto a sorpresa un Televoto lampo, di fatto rimandando al pubblico a casa la decisione da prendere: se far rimanere la concorrente di 71 anni all’interno della Casa, oppure squalificarla senza se e senza ma. Alda D’Eusanio evita la squalifica dal Grande Fratello Vip e va al Televoto flash La frase infelice è stata pronunciata da Alda D’Eusanio a circa ventiquattro ore dal suo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip. ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 2 febbraio 2021)evita la squalifica e va al. Nella puntata del Grande Fratello Vip 5 di ieri sera, lunedì 1 febbraio 2021, la giornalista di Tollo non è stata. Il programma di Canale 5 ha aperto a sorpresa unlampo, di fatto rimandando al pubblico a casa la decisione da prendere: se far rimanere la concorrente di 71 anni all’interno della Casa, oppure squalificarla senza se e senza ma.evita la squalifica dal Grande Fratello Vip e va alLa frase infelice è stata pronunciata daa circa ventiquattro ore dal suo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip. ...

trash_italiano : #GFVIP, Alda D’Eusanio: 'Dante Alighieri era un pedofilo' - Ilenia2020 : Buongiorno, come ogni lunedì sera su canale 5 troviamo il grandissimo mondo del trash con il gf vip. ieri sera ci… - infoitcultura : GF Vip, Alda D’Eusanio rimane nella Casa: due pesi due misure? - angiuoniluigi : RT @Corriere: «Gf Vip»: Alda D’Eusanio, la parola razzista e la rabbia di Balotelli per la non squali... - SalMir53 : @angydevil1970 @GFVIP_Official Alda D'Eusania, credo che, essendo lei una vip vera, sia stata salvata dal GF e non… -