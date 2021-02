GF Vip Alda D’Eusanio | l’orrore intimo su Maria Teresa Ruta | “Uno sgorbio | ma come fa?”

(Di martedì 2 febbraio 2021)critica l’ex marito diDopo aver pronunciato il termine neg***o è altre parole vietate al regolamento televisivo,sta facendo di tutto per farsi squalificare dalla quinta edizione del Grande Fratello Vip, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. E pensare che è entrata nella casa più spiata d’Italia con molta delicatezza, ma subito dopo ha sfoderato ai coinquilini il suo carattere vulcanico. L’ex conduttrice Rai si è resa protagonista di un giudizio per nulla carino su Amedeo Goria, padre dell’ex gieffina Guenda ed ex marito di. Affermazioni molto forti che potrebbero compromettere la presenza Dell giornalista...

trash_italiano : #GFVIP, Alda D’Eusanio: 'Dante Alighieri era un pedofilo' - veryinutil : Alda D'Eusanio parla male di Maria De Filippi: la regia del #GFVIP toglie l'audio (VIDEO) - zazoomblog : Il GF Vip salva Alda D’Eusanio interviene anche Mario Balotelli: LItalia rovinata da pochi deficienti - #salva #D’… - blogtivvu : Alda D’Eusanio offende Maria De Filippi al #GFVip: lo scivolone non passa inosservato – VIDEO - zazoomblog : GF Vip Alda D’Eusanio salvata dal televoto: insorgono gli ex gieffini squalificati - #D’Eusanio #salvata #televoto… -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Alda

D'Eusanio , dopo la diretta della trentaseiesima puntata del Grande Fratello2020/2021 , stava parlando con la prima finalista Dayane Mello , interrogandola su personaggi che riteneva ......BETTARINI E IL POST PER ALFONSO SIGNORINI Stefano Bettarini dopo il salvataggio al televoto di... STEFANO BETTARINI: AL GRANDE FRATELLOSENZA DIRITTO DI REPLICA A Stefano Bettarini non sarebbe ...Stefano Bettarini contro Alfonso Signorini, conduttore del Grande Fratello Vip. Stefano Bettarini è stato eliminato dal Grande Fratello per aver utilizzato un linguaggio non consono ...Alda D'Eusanio, concorrente del GF Vip, ha attaccato duramente la conduttrice Maria De Filippi ed è stata censurata.