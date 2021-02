Ford annuncia il passaggio ad Android: le prossime auto avranno Automotive OS a bordo (Di martedì 2 febbraio 2021) Dal 2023 la stragrande maggioranza di Ford e Lincoln utilizzerà Android automotive come sistema di infotainment. L’auto potrà essere gestita completamente con Assistente Google, e saranno integrate le più importanti app della suite Google... Leggi su dday (Di martedì 2 febbraio 2021) Dal 2023 la stragrande maggioranza die Lincoln utilizzeràmotive come sistema di infotainment. L’potrà essere gestita completamente con Assistente Google, e saranno integrate le più importanti app della suite Google...

