**Ferrari: Elkann, 'in corso decennio ne avremo una tutta elettrica'** (Di martedì 2 febbraio 2021) Roma, 2 feb. (Adnkronos) - "In questo decennio avremo una Ferrari completamente elettrica". Ad affermarlo, nel corso della conference call, è il presidente di Ferrari, John Elkann, rispondendo a una domanda degli analisti. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 2 febbraio 2021) Roma, 2 feb. (Adnkronos) - "In questouna Ferrari completamente". Ad affermarlo, neldella conference call, è il presidente di Ferrari, John, rispondendo a una domanda degli analisti.

Gazzetta_it : John #Elkann: 'La #Ferrari deve ricominciare in #F1 con umiltà' - formulemma : RT @GiulyDuchessa: Secondo quanto appreso da più fonti si intuisce che #Elkann potrebbe restare amministratore delegato (ad interim) per un… - cjmimun : 'Non siamo soddisfatti dei nostri attuali risultati in Formula 1 e lavoreremo con umilta' e dedizione per cambiarli… - SignorCEO : RT @classcnbc: .@Ferrari non frena nemmeno durante la pandemia Nel trim4 gli utili del cavallino fanno + 58% a 263 mln. La società cerca… - TV7Benevento : Ferrari: Elkann, 'ceo? prenderemo tempo necessario per trovare migliore possibile'... -