Eternal Threads è un' ispirata avventura in cui manipoleremo il tempo Trailer e finestra di lancio

Leggi su eurogamer

(Di martedì 2 febbraio 2021) Cosmonaut Studios lanceràsu PlayStation 4, Xbox One e PC tramite Steam nel terzo trimestre del 2021. Si tratta di un puzzle game single player in prima persona basato sulla trama, incentrato sulla manipolazione dele su scelte e conseguenze. Con sede a Liverpool, in Inghilterra, Cosmonaut Studios è formato dall'ex staff di Magenta Software, che ha sviluppato Buzz!Junior e InviZimals: The Lost Kingdom per Sony Interactive Entertainment, oltre a una serie di giochi tie-in di film come Disney's Treasure Planet per PlayStation e Stuart Little 3: Big Photo Adventure per PlayStation 2. "è un puzzle game single player in prima persona basato sulla storia, la manipolazione del, la scelta e le conseguenze". Leggi altro...