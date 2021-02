De Luca: “Assembramenti pericolosi, chiudo tutto”. Possibile nuova ordinanza tra una settimana (Di martedì 2 febbraio 2021) Campania. Questa mattina, a Caserta, durante la presentazione del nuovo treno “Rock” consegnato a Trenitalia, il presidente della regione ha fatto un passaggio sulla situazione coronavirus in Campania. Ha usato parole dure De Luca ritornando sulla questione degli Assembramenti di quest’ultimo weekend appena trascorso. “No agli Assembramenti irresponsabili o chiudo tutto” “Tenetevi le mascherine L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 2 febbraio 2021) Campania. Questa mattina, a Caserta, durante la presentazione del nuovo treno “Rock” consegnato a Trenitalia, il presidente della regione ha fatto un passaggio sulla situazione coronavirus in Campania. Ha usato parole dure Deritornando sulla questione deglidi quest’ultimo weekend appena trascorso. “No agliirresponsabili o” “Tenetevi le mascherine L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

MariaRo99325323 : Folla in strada a Napoli, De Luca: “Ai baretti assembramenti irresponsabili, rischiamo di chiudere”… - MariaRo99325323 : Folla in strada a Napoli, De Luca: “Ai baretti assembramenti irresponsabili, rischiamo di chiudere”… - Lorenzo5555552 : @TommasoBontempi @luca_toller Aiuto aiuto gli assembramenti lol - TommasoBontempi : @luca_toller L'attenzione per gli #assembramenti c'è in tutte le Regioni che da oggi sono in zona gialla, non solo in #Lombardia - luca_p74 : Sì, vabbè... -