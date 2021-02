DAYDREAMER | anticipazioni puntata di mercoledì 3 e giovedì 4 febbraio 2021

Leggi su tvsoap

(Di mercoledì 3 febbraio 2021)– Le Ali del Sogno di3 esu Canale 5: Leyla rivela a Mevkibe e Nihat non sta più con Osman. I due, pur perplessi, cercano di capire la scelta della figlia e la rassicurano. Sanem e Can, sempre più intenzionati a sposarsi, decidono di affrontare i loro genitori il più presto possibile. Di conseguenza, i due vanno in ufficio e affrontano Huma, ma con pessimi risultati: la donna finge di avere un appuntamento dal parrucchiere e fugge via, pur di non sentir parlare di nozze. Sanem e Can si rivolgono a Mevkibe fidandosi della sua comprensione, ma anche lei fa di tutto per evitarli. Nonostante ciò, Can e Sanem non si abbattono e programmano un incontro tra consuoceri alla festa del quartiere. Per restare ...