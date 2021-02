Crisi di governo, ultime notizie. Oggi l’ultimo tavolo programmatico, poi Fico sale al Colle (Di martedì 2 febbraio 2021) Crisi di governo, le ultime notizie di Oggi 2 febbraio Crisi DI governo NEWS – Non sono bastati tre giorno di consultazioni per Roberto Fico, che venerdì ha ricevuto un mandato esplorativo dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, per verificare la prospettiva di una maggioranza parlamentare a partire dai partiti che sostenevano il precedente governo. Italia Viva ieri ha alzato la posta ed è tornata a chiedere il Mes, ma il presidente della Camera assicura che “dagli incontri è emersa la disponibilità a procedere a un confronto comune per raggiungere una sintesi”. Crisi DI governo: LE ultime NEWS DIRETTA Ore 7,00 – Oggi l’ultimo ... Leggi su tpi (Di martedì 2 febbraio 2021)di, ledi2 febbraioDINEWS – Non sono bastati tre giorno di consultazioni per Roberto, che venerdì ha ricevuto un mandato esplorativo dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, per verificare la prospettiva di una maggioranza parlamentare a partire dai partiti che sostenevano il precedente. Italia Viva ieri ha alzato la posta ed è tornata a chiedere il Mes, ma il presidente della Camera assicura che “dagli incontri è emersa la disponibilità a procedere a un confronto comune per raggiungere una sintesi”.DI: LENEWS DIRETTA Ore 7,00 –...

CottarelliCPI : Non so come andrà a finire questa crisi di governo. Avrei però una richiesta: comunque vada, si potrebbe per favore fare un po' più presto? - francescocosta : C’è una crisi di governo, e non è niente che meriti il nostro tempo e il nostro interesse. - borghi_claudio : Annaspano Crisi di governo, il tavolo sul programma non partorisce un programma - stevianelli : RT @Saverio___: @AlbertoLetizia2 @OrioliPaolo con bonino, calenda e renzi insieme, avremmo anche due crisi di governo al giorno. No grazie,… - NadiaAm93073906 : RT @Caffe_Graziella: #M5SEUROPA ACCETTERESTE nell'UE un paese con dittatura? #Renzi che sta nel Governo italiano,è a busta paga con #Arab… -