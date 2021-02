Crisi di governo, Bellanova: “Per il Pd Conte punto d’arrivo? Per noi i problemi sono altri” (Di martedì 2 febbraio 2021) Secondo giorno di tavolo programmatico, oggi incentrato sul tema della Giustizia. Il presidente della Camera, Roberto Fico, continua ad ‘esplorare’ umori e linee delle correnti partitiche sulla base del mandato concessogli dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Intanto l’ex ministra di Italia Viva Teresa Bellanova, ai microfoni di Omnibus su La 7, ha chiarito che “la discussione al tavolo non è solo con Italia Viva. So che ieri c’è stata già una discussione importante, se ci sarà bisogno di qualche ora in più non credo questo sarà un problema”. “Conte punto di partenza e arrivo per il Pd? Beati loro che hanno solo questo problema – analizza Bellanova – Per noi il problema, ad esempio, è la giustizia. Noi ci poniamo il problema dell’economia, abbiamo perso 440mila posti di lavoro”. Gli obiettivi primari di ... Leggi su italiasera (Di martedì 2 febbraio 2021) Secondo giorno di tavolo programmatico, oggi incentrato sul tema della Giustizia. Il presidente della Camera, Roberto Fico, continua ad ‘esplorare’ umori e linee delle correnti partitiche sulla base del mandato concessogli dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Intanto l’ex ministra di Italia Viva Teresa, ai microfoni di Omnibus su La 7, ha chiarito che “la discussione al tavolo non è solo con Italia Viva. So che ieri c’è stata già una discussione importante, se ci sarà bisogno di qualche ora in più non credo questo sarà un problema”. “di partenza e arrivo per il Pd? Beati loro che hanno solo questo problema – analizza– Per noi il problema, ad esempio, è la giustizia. Noi ci poniamo il problema dell’economia, abbiamo perso 440mila posti di lavoro”. Gli obiettivi primari di ...

