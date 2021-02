MediasetTgcom24 : Vaccini, Bertolaso coordinatore della Lombardia per la fase 2 #coronavirus - poggi_ro : Bertolaso annuncia campagna vaccinazione in Lombardia H24, 7 giorni su 7. 'Tutta la popolazione vaccinata entro fin… - TV7Benevento : Coronavirus: Bertolaso, 'vaccinare tutti i lombardi entro giugno è possibile'... - TV7Benevento : **Coronavirus: Bertolaso, 'qui la più grande operazione di protezione civile di sempre'**... - TV7Benevento : Coronavirus: vaccini di massa Lombardia, comitato Fontana-Moratti-Bertolaso... -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Bertolaso

... dalla vice Moratti, dall'assessore Pietro Foroni e da Guido. Il comitato si avvarrà ... WhatsApp Tweet Telegram Condividi su Tumblr Altro Stampa Pocket Tagged with:, covid , ...... oggi in Consiglio regionale riferendo sul piano vaccinale anti. Le adesioni da parte ... E oggi viene anche ufficializzato l'arrivo di Guidoal coordinamento del piano vaccinale ...Milano, 2 febbraio 2021 - "Sarà la più importante operazione di Protezione civile mai realizzata in Italia". Queste le parole di Guido Bertolaso, nuovo consulente per la campagna vaccinale della Lomba ...Milano, 2 feb. (Adnkronos) - L'obiettivo di Guido Bertolaso è di vaccinare tutti i lombardi entro l'estate. "Tutto il sistema Lombardia sarà coinvolto. Tutti dovranno dare il loro contributo per vacci ...