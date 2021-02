Come risolvere errori da tinta fatta in casa: ecco i rimedi salva-look (Di martedì 2 febbraio 2021) In tempi pandemici si è registrato un boom di fai-da-te a livello di cura dei capelli. E anche per quanto riguarda la tinta, molti hanno intrapreso la strada del DIY. Con risultati non sempre convincenti, anzi… Leggi su vanityfair (Di martedì 2 febbraio 2021) In tempi pandemici si è registrato un boom di fai-da-te a livello di cura dei capelli. E anche per quanto riguarda la tinta, molti hanno intrapreso la strada del DIY. Con risultati non sempre convincenti, anzi…

matteosalvinimi : #Salvini: Penso che questo Parlamento di 'viandanti' non possa risolvere i problemi degli italiani. Si investano du… - marattin : Che cosa ancora non va nel Recovery Plan, e come invece potrebbe essere. E dove davvero guardare se vogliamo trovar… - turtyina : @fanpage Che è un po' come dire 'il modo più efficace per risolvere i problemi della vita è morire'. Pregliasco,piantala anche tu. - SebVlh : @Frances10268743 Qui after Monte o pre, in ogni caso fate come volete ma è stata presentata perchè amica con uno sc… - mythyla__ : @Chiara86394216 Come avevo detto sin dall'inizio. Vogliono risolvere fuori e non dentro a quel circo -