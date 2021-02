Catania sei mitico | la risposta a HH che disse | “Abbiamo battuto una squadra di postelegrafonici“

Leggi su itasportpress

(Di martedì 2 febbraio 2021) “Clamoroso al Cibali”, una delle locuzioni calcistiche più note, spesso utilizzata anche in contesti diversi dal pallone, è stata attribuita per anni a uno dei migliori radiocronisti italiani di sempre ovvero Sandro Ciotti che pare l'abbia pronunciata nella trasmissione Tutto il calcio minuto per minuto”. La paternità non è ancora chiara ma i fatti si quelli sono scolpiti sul libro del calcio.Lo racconta bene il nobilecalcio.it come andarono le cose quel 4 giugno 1961. Ultima giornata di campionato di Serie A, l’Inter è seconda in classifica a due punti dalla Juve. Ma dopo si dovrà ripetere Juventus-Inter, lo scudetto è ancora possibile. La partita si era giocata in campionato il 16 aprile ed era stata sospesa dall’arbitro Gambarotta perché oltre cinquemila spettatori che non avevano trovato posto sugli spalti si erano piazzati a bordo campo. Decisione della disciplinare: 0-2 per ...