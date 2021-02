Caos Ligue 1, la LFP non riesce a rivendere i diritti (Di martedì 2 febbraio 2021) Ligue 1 diritti Tv – Il calcio francese sta vivendo un vero e proprio momento di Caos dopo che la LFP (Ligue de Football Professionnel) non è riuscita a rivendere i diritti televisivi per il ciclo triennale 2020-2024. diritti che erano stati restituiti dall’ex emittente Mediapro. In un comunicato diramato nella serata di ieri, la L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di martedì 2 febbraio 2021)Tv – Il calcio francese sta vivendo un vero e proprio momento didopo che la LFP (de Football Professionnel) non è riuscita atelevisivi per il ciclo triennale 2020-2024.che erano stati restituiti dall’ex emittente Mediapro. In un comunicato diramato nella serata di ieri, la L'articolo

CalcioFinanza : Caos #Ligue1, la LFP non riesce a rivendere i diritti televisivi - sportli26181512 : #Media #Notizie Caos Ligue 1, la LFP non riesce a rivendere i diritti: Ligue 1 diritti Tv – Il calcio francese sta… - infoitsport : Ligue 1, caos tifosi a Marsiglia: arresti e partita col Rennes rinviata - zazoomblog : Ligue 1 caos tifosi a Marsiglia: arresti e partita col Rennes rinviata - #Ligue #tifosi #Marsiglia: #arresti - sportli26181512 : #Ligue1, il Lens piega per 2-1 il Montpellier: decisivo Kakuta: Il gol del raddoppio dell'ex Lazio, dopo il vantagg… -