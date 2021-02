Bettarini attacca Signorini per la mancata squalifica di Alda D' Eusanio dal GF Vip | ' Sventoli come una bandiera'

(Di martedì 2 febbraio 2021) Sui social il durissimo sfogo dell'ex concorrente che ha accusato il conduttore del reality di incoerenza per la decisione di salvare la conduttrice

infoitcultura : Stefano Bettarini attacca Alfonso Signorini: “Scelta di pessimo gusto” -

Ultime Notizie dalla rete : Bettarini attacca

Today.it

Sui social il durissimo sfogo dell'ex concorrente che ha accusato il conduttore del reality di incoerenza per la decisione di salvare la conduttriceStefano, che ogni volta che puòsia la produzione che lo stesso conduttore, Alfonso Signorini, mostra così di seguire sempre e con grande attenzione il reality e di essere rimasto ...Stefano Bettarini di certo non le manda a dire e si è scagliato duramente contro Alfonso Signorini nelle scorse ore. Ecco cosa è accaduto.GF Vip, Stefano Bettarini sferra un nuovo attacco: "Ormai ci hanno abituato" L'ex concorrente Stefano Bettarini continua ad affidarsi ai social per ...