Arriva l’app di Mediaset Play | lo streaming si conferma al centro dell’intrattenimento mobile

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 2 febbraio 2021) Le app sono sempre più funzionali per l’accesso all’intrattenimento virtuale, e sono sempre più innovative e al passo coi tempi, consentendo agli utenti di accedere a servizi di grande popolarità e diffusione, come ad esempio quello dello. Una, in tale direzione, viene dalla nuova app di, ovvero un’applicazione gratuita che permette agli interessati, dal mese di gennaio, di visionare inle proposte di intrattenimento dei canali del gruppo, estendendo la partecipazione a funzioni piuttosto richieste dagli utenti, come il televoto e la gestione delle opzioni di visione – come la possibilità di riprendere dall’inizio un contenuto o una trasmissione -. Questa, del resto, non è che una ...