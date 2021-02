Android 11 su Samsung Galaxy S10 anche in Italia, dettagli firmware (Di martedì 2 febbraio 2021) Oggi 2 febbraio è il grande giorno di Android 11 su Samsung Galaxy S10 accompagnato, naturalmente, dall’interfaccia One UI 3.0. Dopo alterne vicende, il pacchetto è giunto proprio dalle nostre parti, in particolare per i modelli no brand. Riavvolgendo il nastro dello sviluppo del corposo aggiornamento per l’ex top di gamma, va ricordato quanto segue: nel corso del mese di gennaio 2021, il pacchetto ha cominciato prima ad essere distribuito in tutta Europa (ma non nel nostro paese) per poi essere bruscamente ritirato per bug e malfunzionamenti non precisati ma riconducibili ad episodi di surriscaldamento e di sfocatura degli scatti della fotocamera. La settimana scorsa, il rollout era ripartito dalla Svizzera con un firmware nuovo di zecca. Il prosieguo della distribuzione era nell’aria e dunque oggi possiamo ... Leggi su optimagazine (Di martedì 2 febbraio 2021) Oggi 2 febbraio è il grande giorno di11 suS10 accompagnato, naturalmente, dall’interfaccia One UI 3.0. Dopo alterne vicende, il pacchetto è giunto proprio dalle nostre parti, in particolare per i modelli no brand. Riavvolgendo il nastro dello sviluppo del corposo aggiornamento per l’ex top di gamma, va ricordato quanto segue: nel corso del mese di gennaio 2021, il pacchetto ha cominciato prima ad essere distribuito in tutta Europa (ma non nel nostro paese) per poi essere bruscamente ritirato per bug e malfunzionamenti non precisati ma riconducibili ad episodi di surriscaldamento e di sfocatura degli scatti della fotocamera. La settimana scorsa, il rollout era ripartito dalla Svizzera con unnuovo di zecca. Il prosieguo della distribuzione era nell’aria e dunque oggi possiamo ...

