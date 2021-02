“Amica Geniale 3”: iniziate le riprese a Firenze, ecco dove si gira (Di martedì 2 febbraio 2021) Terzo capitolo della serie tratta dai libri di Elena Ferrante Sono partite le riprese del terzo capitolo de “L’ Amica Geniale“, serie tratta dal romanzo e in questo caso dal terzo capitolo della saga di Elena Ferrante “Storia di chi fugge e di chi resta”. La serie che è stata esportata, così come i libri, in tutto il mondo è coprodotta da Rai, Hbo, Wildside, Apartment e Fandango del gruppo Fremantle. Questa volta, come già successo nella seconda stagione, non è solo Napoli lo scenario principale della serie: da ieri, lunedì 1 febbraio, la produzione ha iniziato a girare a Firenze. Il Comune della città, come ha spiegato Repubblica, ha emanato una delibera che ha permesso così ai più attenti di capire quali saranno i luoghi della città in cui verranno girate le serie. I primi ... Leggi su 361magazine (Di martedì 2 febbraio 2021) Terzo capitolo della serie tratta dai libri di Elena Ferrante Sono partite ledel terzo capitolo de “L’“, serie tratta dal romanzo e in questo caso dal terzo capitolo della saga di Elena Ferrante “Storia di chi fugge e di chi resta”. La serie che è stata esportata, così come i libri, in tutto il mondo è coprodotta da Rai, Hbo, Wildside, Apartment e Fandango del gruppo Fremantle. Questa volta, come già successo nella seconda stagione, non è solo Napoli lo scenario principale della serie: da ieri, lunedì 1 febbraio, la produzione ha iniziato are a. Il Comune della città, come ha spiegato Repubblica, ha emanato una delibera che ha permesso così ai più attenti di capire quali saranno i luoghi della città in cui verrannote le serie. I primi ...

