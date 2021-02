Alzano, una stella per ogni vittima del Covid (Di martedì 2 febbraio 2021) “Le stelle posate in ricordo dei nostri cari scomparsi nel periodo Covid, resteranno accese fino alla prossima Pasqua”. Il Comune di Alzano Lombardo, epicentro della prima ondata Covid, allunga l’accensione delle luminarie che ricordano i suoi 139 morti. Un lungo omaggio alle vittime del virus, a quasi un anno dall’inizio della pandemia. L'articolo BergamoNews. Leggi su bergamonews (Di martedì 2 febbraio 2021) “Le stelle posate in ricordo dei nostri cari scomparsi nel periodo, resteranno accese fino alla prossima Pasqua”. Il Comune diLombardo, epicentro della prima ondata, allunga l’accensione delle luminarie che ricordano i suoi 139 morti. Un lungo omaggio alle vittime del virus, a quasi un anno dall’inizio della pandemia. L'articolo BergamoNews.

Nella puntata di lunedì 1 febbraio PresaDiretta su Rai3, spazio all'inchiesta "C'era una volta la sanità pubblica", con un viaggio in Lombardia e poi in Calabria per scoprire che laddove si è lesinato sulla prevenzione, laddove si è puntato su un modello ospedalo - centrico e laddove ...

... nello specifico, quanto accaduto circa un anno fa all'ospedale Pesenti Fenaroli di Alzano Lombardo. Tra le testimonianze raccolte dal reportage (senza contraddittorio) "C'era una volta la sanità ...

"Assurda l'indicazione di riaprire due ore dopo. L’ospedale nei giorni successivi diventa un girone dantesco" Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geo ...

Perché la seconda ondata ha colpito più della prima? Perché ancora una volta gli ospedali si sono riempiti? La soluzione, che emergerà dal viaggio di Presadiretta tra Lombardia e Calabria, sta nella ( ...

