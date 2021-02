Aleksej Navalny è stato condannato a tre anni e sei mesi (Di martedì 2 febbraio 2021) Il leader dell’opposizione russa Aleksej Navalny trascorrerà due anni e otto mesi in carcere. La condanna è arrivata da un giudice del tribunale distrettuale Simonovskyj, riunitosi per l’occasione a Mosca: è stata accolta la richiesta del Servizio Penitenziario Federale di convertire la pena sospesa in detenzione reale, per una – presunta – violazione dei termini della libertà vigilata da parte dello stesso Navalny. Ufficialmente la condanna è a tre anni e sei mesi, ma il giudice ha deciso di valutare i dieci anni trascorsi in detenzione domiciliare come parte della pena. Per il 44enne oppositore di Putin «è un teatrino illegale, un tentativo di intimidire un gran numero di persone: vogliono imprigionare una persona per spaventarne milioni. Chiedo il ... Leggi su linkiesta (Di martedì 2 febbraio 2021) Il leader dell’opposizione russatrascorrerà duee ottoin carcere. La condanna è arrivata da un giudice del tribunale distrettuale Simonovskyj, riunitosi per l’occasione a Mosca: è stata accolta la richiesta del Servizio Penitenziario Federale di convertire la pena sospesa in detenzione reale, per una – presunta – violazione dei termini della libertà vigilata da parte dello stesso. Ufficialmente la condanna è a tree sei, ma il giudice ha deciso di valutare i diecitrascorsi in detenzione domiciliare come parte della pena. Per il 44enne oppositore di Putin «è un teatrino illegale, un tentativo di intimidire un gran numero di persone: vogliono imprigionare una persona per spaventarne milioni. Chiedo il ...

TeresaBellanova : Sono scesi di nuovo in piazza i cittadini russi, per protestere contro l'arresto di Aleksej Navalny, contro il gove… - EaSTJournal : Aleksej Naval'nyj è stato appena condannato a tre anni e mezzo di colonia penale per il caso 'Yves Rocher' del 2014… - DomaniGiornale : Secondo quanto riportato dal Moscow Times, il dissidente russo Aleksej #Navalny è stato condannato a tre anni e sei… - ChiaraZn : RT @Agenzia_Dire: L'oppositore di #Putin, Aleksej #Navalny è stato condannato per violazione del regime di libertà condizionata. https://t… - Agenzia_Dire : L'oppositore di #Putin, Aleksej #Navalny è stato condannato per violazione del regime di libertà condizionata. -