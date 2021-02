Walter Zenga a “Live non è la D’Urso”, rivelazione “bomba in diretta”: «Sì, lo dico qui…» (Di lunedì 1 febbraio 2021) Questa sera un nuovo appuntamento col “Grande Fratello Vip”. Nel corso dell’ultima puntata, quella di venerdì 29 gennaio 2021, Walter Zenga è entrato nella Casa più spiata di Italia per incontrare il figlio Andrea, concorrente da alcune settimane del reality di Canale 5. Spesso Zenga junior ha parlato del difficile legame col padre. Gli autori hanno deciso così di organizzare un incontro: un faccia a faccia che ha spiazzato il giovane. Il delicato tema è stato poi ripreso a “Live non è la D’Urso”. E proprio nel salotto di Carmelita l’ex portiere ha sganciato un gossip “bomba”. leggi anche l’articolo —> GF Vip 5, Andrea Zenga in lacrime dopo l’incontro col padre Walter: tensione alle stelle «Mi hai fatto venire da Dubai, ho grande rispetto di te e ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 1 febbraio 2021) Questa sera un nuovo appuntamento col “Grande Fratello Vip”. Nel corso dell’ultima puntata, quella di venerdì 29 gennaio 2021,è entrato nella Casa più spiata di Italia per incontrare il figlio Andrea, concorrente da alcune settimane del reality di Canale 5. Spessojunior ha parlato del difficile legame col padre. Gli autori hanno deciso così di organizzare un incontro: un faccia a faccia che ha spiazzato il giovane. Il delicato tema è stato poi ripreso a “non è la”. E proprio nel salotto di Carmelita l’ex portiere ha sganciato un gossip “”. leggi anche l’articolo —> GF Vip 5, Andreain lacrime dopo l’incontro col padre: tensione alle stelle «Mi hai fatto venire da Dubai, ho grande rispetto di te e ...

trash_italiano : WALTER ZENGA NON MI FIDO DI TE #noneladurso - frankiehinrgmc : Le uniche certezze sono che Walter Zenga abita a Dubai e che fa l'allenatore. - trash_italiano : FACCHINETTI CHE DICE “WALTER ZENGA” MENTRE LUI È AL GF ?? #IlCantanteMascherato - marikaj28 : RT @ToniaPeluso: A breve Walter Zenga rinfaccerà ai figli di non avergli mai chiesto un autografo #noneladurso #gfvip - icybelle_ : RT @trash_italiano: WALTER ZENGA NON MI FIDO DI TE #noneladurso -