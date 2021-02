VIDEO Inter-Benevento, contatto Ranocchia-Lapadula ma niente rigore: e l’arbitro chiede scusa a Inzaghi nel post-gara… (Di lunedì 1 febbraio 2021) "Pasqua mi ha detto alla fine che ha sbagliato: l’Intervento su Lapadula non avrebbe cambiato niente, ma lì c’era un giallo o un rigore", spiega Filippo Inzaghi Leggi su mediagol (Di lunedì 1 febbraio 2021) "Pasqua mi ha detto alla fine che ha sbagliato: l’vento sunon avrebbe cambiato, ma lì c’era un giallo o un", spiega Filippo

acmilan : #OnThisDay in 2016 A 3-0 win in the Derby della Madonnina ?? Alex, Bacca e Niang firmano la vittoria sull’Inter ??… - Inter : ?? | AUGURI Ricevere un cartellino rosso è un incubo, a meno che non si tratti di una Hongbao ?? Espelle il 2020 e… - Inter : ??? | DICHIARAZIONI 'Lavoriamo tutti per farci trovare pronti al momento giusto' Riascoltiamo le parole di… - MrLyJay : RT @Inter: ?? | AUGURI Ricevere un cartellino rosso è un incubo, a meno che non si tratti di una Hongbao ?? Espelle il 2020 e augura un 202… - LIL_CRISTO : #Hakimi ci teneva a farlo sapere ?????????? #Inter -