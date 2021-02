Vaccinazioni, nel Lazio il sito per prenotare è subito in tilt: code e attese infinite (Di lunedì 1 febbraio 2021) Tra il dire e il fare, recita un antico proverbio, pare esserci di mezzo addirittura il mare. Quello, vastissimo, che separa le buone intenzioni del governo della “digitalizzazione promessa” da una realtà ben diversa, piena di caos e confusione ogni volta che si tenta di portare avanti un’iniziativa virtuale. Era stata così per i 600 euro ai lavoratori autonomi e alle partite Iva, con code lunghissime e utenti inferociti. È stato così al momento del click day per il bonus bici. Stesso copione per il lancio del cashback. E ora, con le Vaccinazioni, le cose non hanno preso una piega migliore, anzi. L’inizio della campagna di vaccinazione ha infatti scatenato la rabbia di chi, nel Lazio, ha provato a prenotarsi, con numeri risultati inattivi e che nemmeno squillavano. E così per gli over 80 che attendevano pazientemente una risposta ... Leggi su ilparagone (Di lunedì 1 febbraio 2021) Tra il dire e il fare, recita un antico proverbio, pare esserci di mezzo addirittura il mare. Quello, vastissimo, che separa le buone intenzioni del governo della “digitalizzazione promessa” da una realtà ben diversa, piena di caos e confusione ogni volta che si tenta di portare avanti un’iniziativa virtuale. Era stata così per i 600 euro ai lavoratori autonomi e alle partite Iva, conlunghissime e utenti inferociti. È stato così al momento del click day per il bonus bici. Stesso copione per il lancio del cashback. E ora, con le, le cose non hanno preso una piega migliore, anzi. L’inizio della campagna di vaccinazione ha infatti scatenato la rabbia di chi, nel, ha provato a prenotarsi, con numeri risultati inattivi e che nemmeno squillavano. E così per gli over 80 che attendevano pazientemente una risposta ...

chetempochefa : 'Ci sono cliniche sparse in tutto il Paese, tutto digitalizzato. Si vaccina dappertutto: io sono stata vaccinata ne… - ManzianaComune : TRA POCO AL VIA LE PRENOTAZIONI PER LE VACCINAZIONI ANTI COVID-19 DEGLI OVER 80 (inclusi nati nel 1941) Di seguito… - fisco24_info : Ryanair prevede perdite per un miliardo. «Ma forte ripresa del mercato in estate»: La compagnia aerea ha registrato… - Alberto_Rizzi_ : @citypat1 @gabrieligm Almeno nel Lazio potete iniziare le vaccinazioni a febbraio, in Lombardia per gli over 80 bisognerà aspettare aprile - Robertamessin14 : @eziomauro @repubblica Regno Unito 9 MILIONI adì vaccinati con 1 dose 600 Mila vaccinati con 2 dosi 609 Mila vacci… -