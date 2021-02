Uomini e Donne | chi ha scelto Sophie Codegoni? I rumors

Leggi su anticipazionitv

(Di lunedì 1 febbraio 2021)ha già? Iche riguardando la tronista in carica aparlando di una scelta già avvenuta a telecamere spente, ma si tratta di fake news. Se infatti è vero che la scelta diè stata anticipata perché a quanto pare la ragazza ha già le idee chiare, è altrettanto vero che la conclusione del suo percorso nel programma di Maria De Filippi avverrà in studio, con le classiche poltrone rosse e i petali che cadono dall’alto. Una scelta classica, insomma, come quella dell’amico e collega Davide Donadei. Con ogni probabilità si registrerà già la prossima settimana., la scelta disi avvicina I due corteggiatori rimasti, Matteo Ranieri e ...