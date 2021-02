Siamo ad un passo dal sistema di ricarica «Air Charge» (Di lunedì 1 febbraio 2021) L'idea è di quelle che cambiano le regole del gioco, che il mercato definisce "disruptive". Si tratta della possibilità di ricaricare smartphone e auricolari semplicemente posandoli nei pressi di una stazione di ricarica. Lo la annunciato Xiaomi, che starebbe lavorando su questa tecnologia – ma non è il solo produttore di elettronica di consumo a farlo – e che lo ha definito Air Charge, poiché è proprio attraverso l'aria che bisogna trasferire energia fino alle batterie da ricaricare. Per fare un paragone con i trasporti, il salto tecnologico è pari ad annunciare un'utilitaria elettrica che faccia il pieno d'energia parcheggiando sopra un'apposita piazzola, un sogno. Perché già con la ricarica induttiva, ovvero quella che si ottiene appoggiando un telefonino a contatto con una superficie apposita, la ... Leggi su panorama (Di lunedì 1 febbraio 2021) L'idea è di quelle che cambiano le regole del gioco, che il mercato definisce "disruptive". Si tratta della possibilità dire smartphone e auricolari semplicemente posandoli nei pressi di una stazione di. Lo la annunciato Xiaomi, che starebbe lavorando su questa tecnologia – ma non è il solo produttore di elettronica di consumo a farlo – e che lo ha definito Air, poiché è proprio attraverso l'aria che bisogna trasferire energia fino alle batterie dare. Per fare un paragone con i trasporti, il salto tecnologico è pari ad annunciare un'utilitaria elettrica che faccia il pieno d'energia parcheggiando sopra un'apposita piazzola, un sogno. Perché già con lainduttiva, ovvero quella che si ottiene appoggiando un telefonino a contatto con una superficie apposita, la ...

lucianonobili : Neanche stasera @OttoemezzoTW ci delude: con Padellaro siamo alla quattrocentosettantaseiesima partecipazione conse… - DebyLomb : @Dayane_mello_ Oh oh direi che oggi ci siamo andati vicini.......penso che stavolta trattenersi è stata una gran fa… - Romy_kitty1 : @radiosilvana @biif No vabbe', siamo al delirio puro, altro che peyote, psilocibina, segale cornuta... ho letto che… - trimpa48 : RT @anna_polegato: @MD___House Non ce la potremo mai fare di questo passo. E noi che lavoriamo in ospedale, siamo veramente esausti.... meg… - spezzacuorigds : in fondo siamo pezzi di un puzzle passo io x lo stronzo -

Ultime Notizie dalla rete : Siamo passo Coronavirus a Napoli, la denuncia del sindacato degli infermieri: "Purtroppo il focolaio al San Giovanni Bosco non ci sorprende"

Perché siamo di fronte ad un gigante dai piedi d'argilla, che ad ogni passo potrebbe crollare, travolgendo chiunque si trovi sul suo cammino'. Covid: al via i reparti specialistici al San Giovanni ...

Fiori d'arancio per Fiorella Mannoia e il compagno marsicano Carlo Di Francesco

... la Mannoia e Di Francesco avrebbero dunque deciso di fare un passo in più. A dispetto di quanto ... "Siamo aperti, non chiusi. Per questo forse non ci stanchiamo. Ognuno è libero di aderire alle proprie ...

“Belen Rodriguez è incinta: è una femmina, ecco come si chiamerà”

Il giornalista ha sottolineato infatti che la showgirl aveva dichiarato tempo fa in un’intervista che questo nome era tra i suoi preferiti per una possibile figlia femmina. Secondo i ben informati, ...

La gamma Ducati Scrambler 2021 è ora disponibile

Dalle nuove Scrambler Nightshift e Scrambler 1100 Dark PRO, alle nuove colorazioni per i modelli Desert Sled e Icon, le moto della famiglia Scrambler sono ora tutte disponibili presso la rete delle co ...

Perchédi fronte ad un gigante dai piedi d'argilla, che ad ognipotrebbe crollare, travolgendo chiunque si trovi sul suo cammino'. Covid: al via i reparti specialistici al San Giovanni ...... la Mannoia e Di Francesco avrebbero dunque deciso di fare unin più. A dispetto di quanto ... "aperti, non chiusi. Per questo forse non ci stanchiamo. Ognuno è libero di aderire alle proprie ...Il giornalista ha sottolineato infatti che la showgirl aveva dichiarato tempo fa in un’intervista che questo nome era tra i suoi preferiti per una possibile figlia femmina. Secondo i ben informati, ...Dalle nuove Scrambler Nightshift e Scrambler 1100 Dark PRO, alle nuove colorazioni per i modelli Desert Sled e Icon, le moto della famiglia Scrambler sono ora tutte disponibili presso la rete delle co ...