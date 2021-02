Sciuker Frames festeggia la firma di 3 contratti di appalto (Di lunedì 1 febbraio 2021) (Teleborsa) – Brillante rialzo per Sciuker Frames, che lievita in modo prepotente, con un guadagno dell’8,98%. Il titolo festeggia la firma di 3 contratti di appalto da parte della controllata Sciuker Ecospace dal valore complessivo lordo pari a 1,45 milioni di euro per l’esecuzione dei lavori di riqualificazione energetica di tre nuovi complessi residenziali. Con questi contratti, l’acquisito da inizio 2021 ammonta a 7,45 milioni. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Aim Italia. Al momento, quindi, l’appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Sciuker Frames rispetto all’indice di riferimento. Le implicazioni di medio periodo di Sciuker ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 1 febbraio 2021) (Teleborsa) – Brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente, con un guadagno dell’8,98%. Il titololadi 3dida parte della controllataEcospace dal valore complessivo lordo pari a 1,45 milioni di euro per l’esecuzione dei lavori di riqualificazione energetica di tre nuovi complessi residenziali. Con questi, l’acquisito da inizio 2021 ammonta a 7,45 milioni. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Aim Italia. Al momento, quindi, l’appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all’indice di riferimento. Le implicazioni di medio periodo di...

MKT_INS : Continua il rally del titolo a Piazza Affari, che prosegue la corsa su nuovi massimi storici in parallelo alla fort… - AlbCantaloni : @sgretolatore forse anche prima sull'azionario italiano i titoli che (si dice) beneficerebbero degli stimoli hanno… - GianluigiRaimon : Sciuker Frames, ricavi e margini in forte crescita con Ecospace. L’analisi di Market Insight: - MKT_INS : Dopo un 2020 in forte crescita nonostante lo scoppio della crisi pandemica, il 2021 si prospetta un anno di ulterio… - pierobiffi1 : #Sciuker #Frames Bit:(SCK) Il backlog residuo del 2020, pari a € 20,4 Mln sommato ai € 6 Mln degli contratti firmat… -

Ultime Notizie dalla rete : Sciuker Frames Piazza Affari in ascesa. Atlantia sotto i riflettori

Sciuker Frames +7,8% accelera al rialzo grazie alla firma di 3 contratti di appalto da parte della controllata Sciuker Ecospace dal valore complessivo lordo pari a 1,45 milioni di euro per l'...

Sciuker Frames festeggia la firma di 3 contratti di appalto

Brillante rialzo per Sciuker Frames , che lievita in modo prepotente, con un guadagno dell'8,98%. Il titolo festeggia la firma di 3 contratti di appalto da parte della controllata Sciuker Ecospace dal valore complessivo ...

Sciuker Frames, tre nuovi contratti per Sciuker Ecospace SoldiOnline.it Sciuker Frames festeggia la firma di 3 contratti di appalto

(Teleborsa) - Brillante rialzo per Sciuker Frames, che lievita in modo prepotente, con un guadagno dell'8,98%. Il titolo festeggia la firma di 3 contratti di appalto da parte della controllata Sciuker ...

Sciuker Frames, ricavi e margini in forte crescita con Ecospace. L’analisi di Market Insight

Dopo un 2020 in forte crescita nonostante la pandemia, il 2021 si prospetta un anno di ulteriore accelerazione per Sciuker Frames.

+7,8% accelera al rialzo grazie alla firma di 3 contratti di appalto da parte della controllataEcospace dal valore complessivo lordo pari a 1,45 milioni di euro per l'...Brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente, con un guadagno dell'8,98%. Il titolo festeggia la firma di 3 contratti di appalto da parte della controllataEcospace dal valore complessivo ...(Teleborsa) - Brillante rialzo per Sciuker Frames, che lievita in modo prepotente, con un guadagno dell'8,98%. Il titolo festeggia la firma di 3 contratti di appalto da parte della controllata Sciuker ...Dopo un 2020 in forte crescita nonostante la pandemia, il 2021 si prospetta un anno di ulteriore accelerazione per Sciuker Frames.