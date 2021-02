Sandra Milo, colpo di testa a 87 anni: eccola con il caschetto nero (Di lunedì 1 febbraio 2021) Attrice di punta del cinema italiano anni sessanta, Sandra Milo ha segnato un’epoca, diventando un’icona del costume e un vanto nazionale, protagonista nei decenni non solo sul grande schermo ma anche in tv e a teatro. I capelli biondi di Sandrocchia, come la chiamava Federico Fellini, hanno contribuito a creare il suo personaggio. Immediatamente riconoscibile per la risata travolgente, le labbra carnose dipinte di rosso e la chioma platino, a 87 anni la Milo si è concessa un colpo di testa. In un video postato su Instagram, Sandra Milo è quasi irriconoscibile con un caschetto nero corvino. Si dice che quando una donna cambia taglio o colore di capelli sia pronta per uno stravolgimento radicale nella ... Leggi su lookdavip.tgcom24 (Di lunedì 1 febbraio 2021) Attrice di punta del cinema italianosessanta,ha segnato un’epoca, diventando un’icona del costume e un vanto nazionale, protagonista nei decenni non solo sul grande schermo ma anche in tv e a teatro. I capelli biondi di Sandrocchia, come la chiamava Federico Fellini, hanno contribuito a creare il suo personaggio. Immediatamente riconoscibile per la risata travolgente, le labbra carnose dipinte di rosso e la chioma platino, a 87lasi è concessa undi. In un video postato su Instagram,è quasi irriconoscibile con uncorvino. Si dice che quando una donna cambia taglio o colore di capelli sia pronta per uno stravolgimento radicale nella ...

