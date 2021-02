Riforma pensioni 2021 | verso mini proroga quota 100 per evitare effetto scalone?

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Gli ultimi rumors paiono andare nella direzione di unapostper la100, quanto vi é di vero? L’ argomento centrale nei dibattiti pubblici e politici quando si parla diresta la100, misura amata ed odiata allo stesso tempo, e l’che questa produrrà post 31/12/. Già perché come ormai é noto a tutti, sia a quanti sono da sempre favorevoli alla misura fortemente voluta dalla Lega che a quanti si sono detti sempre contrari per i requisiti troppo rigidi, l’uscita anticipata con 62 anni sarà possibili solo fino al 31 dicembre, fase finale della sperimentazione. Dopodiché dal 1 gennaio 2022 chiunque centri i requisiti oggi richiesti, ossia 38 anni di ...

...dellaFornero come una delle condizioni implicite per gestire in autonomia i 209 miliardi di aiuti europei", afferma il Sole 24 Ore, prefigurando nuove tensioni con l'Europa. Tag:...2021: isopensione Altra modalità di pensionamento anticipata è l' isopensione , inizialmente introdotta dallaFornero (L. n. 92/2012), e successivamente modificata dall'art. 1, co. ...Martedì 16 febbraio 2021: presentazione dell'Ottavo Rapporto sul Bilancio del Sistema Previdenziale italiano a cura del Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali. Si certifica una ...