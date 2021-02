Prada Cup, quali sono i foil più veloci? Il sistema “T” di New Zealand, le differenze con Luna Rossa e Ineos – VIDEO (Di lunedì 1 febbraio 2021) I foil sono i grandi protagonisti della America’s Cup (e ovviamente della Prada Cup che designa lo sfidante del defender Team New Zealand). Si tratta della grande novità di questa edizione della competizione sportiva più antica al mondo, ovvero le cosiddette ali che permettono alle barche di volare letteralmente sull’acqua e di raggiungere velocità supersoniche (si viaggia anche a oltre 50 nodi). Nella baia di Auckland abbiamo già visto sfidarsi a viso aperto Luna Rossa, Ineos Uk e American Magic, ma anche Team New Zealand in alcune sessioni di allenamento e nelle World Series pre-natalizie. Ebbene le varie imbarcazioni hanno già dimostrato delle differenze notevoli. America’s Cup, New Zealand ha un ... Leggi su oasport (Di lunedì 1 febbraio 2021) Ii grandi protagonisti della America’s Cup (e ovviamente dellaCup che designa lo sfidante del defender Team New). Si tratta della grande novità di questa edizione della competizione sportiva più antica al mondo, ovvero le cosiddette ali che permettono alle barche di volare letteralmente sull’acqua e di raggiungeretà supersoniche (si viaggia anche a oltre 50 nodi). Nella baia di Auckland abbiamo già visto sfidarsi a viso apertoUk e American Magic, ma anche Team Newin alcune sessioni di allenamento e nelle World Series pre-natalizie. Ebbene le varie imbarcazioni hanno già dimostrato dellenotevoli. America’s Cup, Newha un ...

