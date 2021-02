“Pier, esci. Hanno deciso”. Un blitz fuori dal GF Vip, i concorrenti raggiunti dalle urla improvvise (Di lunedì 1 febbraio 2021) Manca davvero poco per una nuova puntata in diretta del ‘Grande Fratello Vip’. Siamo ad un mese esatto dalla fine del programma e ancora è tutto incerto. Infatti, nonostante ci siano dei favoriti per il successo finale e nonostante Dayane Mello e Pierpaolo Pretelli siano ormai sicuri dell’approdo all’ultima serata, non tutti riescono a capire chi potrà vincere il reality show. O perlomeno quasi tutti, visto che ciò che è successo all’esterno della Casa è qualcosa di molto clamoroso. Nuove urla si sono udite fuori dalle mura di Cinecittà e sono state indirizzate ancora una volta all’ex velino di ‘Striscia la Notizia’. L’altra volta alcune persone gli avevano messo il dubbio che Giulia Salemi avesse un fidanzato fuori dal ‘GF Vip’. Dopo qualche titubanza di troppo, i due si erano chiariti e il rapporto ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 1 febbraio 2021) Manca davvero poco per una nuova puntata in diretta del ‘Grande Fratello Vip’. Siamo ad un mese esatto dalla fine del programma e ancora è tutto incerto. Infatti, nonostante ci siano dei favoriti per il successo finale e nonostante Dayane Mello epaolo Pretelli siano ormai sicuri dell’approdo all’ultima serata, non tutti riescono a capire chi potrà vincere il reality show. O perlomeno quasi tutti, visto che ciò che è successo all’esterno della Casa è qualcosa di molto clamoroso. Nuovesi sono uditemura di Cinecittà e sono state indirizzate ancora una volta all’ex velino di ‘Striscia la Notizia’. L’altra volta alcune persone gli avevano messo il dubbio che Giulia Salemi avesse un fidanzatodal ‘GF Vip’. Dopo qualche titubanza di troppo, i due si erano chiariti e il rapporto ...

