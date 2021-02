vaticannews_it : #1febbraio #PapaFrancesco partecipa alla prima Giornata Internazionale della Fratellanza Umana #FratelliTutti… - vaticannews_it : #1febbraio #PapaFrancesco commemorerà la Giornata Internazionale della #FratellanzaUmana con il Grande Imam di Al-A… - civcatt : Aung San Suu Kyi è stata arrestata dalle forze armate che hanno preso il controllo del #Myanmar. #PapaFrancesco ave… - NoiNotizie : RT @MediasetTgcom24: Papa Francesco: 'Troppe donne vittime di violenza, la società le protegga' #PapaFrancesco - FinarMariasole : RT @Radio1Rai: ?? #Papa Francesco: “Troppe donne vittime di violenza. Devono essere protette dalla società. Tante ancora subiscono violenza… -

Ultime Notizie dalla rete : Papa Francesco

"Ringraziamoper il grande dono della Giornata Mondiale dei Nonni e degli Anziani". Lo dice il presidente nazionale di Anla Edoardo Patriarca, sottolineando come sia un "ideale compimento di un ...Le donne vittime di violenza devono essere 'protette dalla società e le loro sofferenze considerate e ascoltate da tutti'. E' l'appello lanciato danelle intenzioni di preghiera per il mese di febbraio. 'Oggi continuano a esserci donne che subiscono violenza psicologica, verbale, fisica, sessuale. E' impressionante il numero di ...Colpo di stato militare in Myanmar. Aung San Su Kyi, la 75 enne leader di fatto del Paese e Nobel per la Pace 1991 è stata arrestata e trasferita con una trentina di sostenitori in un luogo sconosciut ...Le donne vittime di violenza devono essere "protette dalla società e le loro sofferenze ascoltate da tutti". L'appello di Papa Francesco ...