“Non sono io!”. Romina Power è una vera furia: è successo anche a lei (Di lunedì 1 febbraio 2021) L’arrivo dei social network ha rivoluzionato il mondo della comunicazione. Come ogni innovazione che si rispetti ci sono vantaggi e svantaggi legati ai social. Le possibilità date da questi strumenti sono notevoli, ma i rischi legati al loro utilizzo, o meglio un loro utilizzo improprio, sono altrettanto evidenti. La storia che andiamo a raccontare e che riguarda una vip molto conosciuta lo dimostra. Con un post Romina Power ha annunciato di aver subito un cosiddetto ‘furto di identità digitale’. anche l’ex moglie di Al Bano, dunque, è finita nel mirino di utenti senza scrupoli che, dopo aver prelevato dal web foto e immagini della cantante, hanno creato dei falsi profili. Nel pomeriggio di lunedì 1 febbraio Romina ha pubblicato un post in cui segnala ai follower che ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 1 febbraio 2021) L’arrivo dei social network ha rivoluzionato il mondo della comunicazione. Come ogni innovazione che si rispetti civantaggi e svantaggi legati ai social. Le possibilità date da questi strumentinotevoli, ma i rischi legati al loro utilizzo, o meglio un loro utilizzo improprio,altrettanto evidenti. La storia che andiamo a raccontare e che riguarda una vip molto conosciuta lo dimostra. Con un postha annunciato di aver subito un cosiddetto ‘furto di identità digitale’.l’ex moglie di Al Bano, dunque, è finita nel mirino di utenti senza scrupoli che, dopo aver prelevato dal web foto e immagini della cantante, hanno creato dei falsi profili. Nel pomeriggio di lunedì 1 febbraioha pubblicato un post in cui segnala ai follower che ...

