“Nessun dorma”, Cortina lancia il countdown dei Mondiali di Sci con un video spettacolare (Di lunedì 1 febbraio 2021) Cortina Mondiali di Sci 2021 video Il countdown dei Mondiali di sci alpino 2021 segna meno sette. E, nell’attesa emozionante di questa manciata di giorni, Cortina capitale dello sci mondiale celebra il grande appuntamento e tutto il territorio lanciando ieri domenica 31 gennaio alle 18.00 sul proprio canale ufficiale Youtube e sui canali social, il video “Nessun dorma per Cortina 2021”. Il progetto promosso da Cortina Marketing e realizzato da Cortinateatro – la rassegna culturale curata da Musincantus –, Associazione Gelsomina in collaborazione con una cordata di istituzioni e imprenditori locali, con il patrocinio di Fondazione Cortina 2021 e ... Leggi su tpi (Di lunedì 1 febbraio 2021)di Sci 2021Ildeidi sci alpino 2021 segna meno sette. E, nell’attesa emozionante di questa manciata di giorni,capitale dello sci mondiale celebra il grande appuntamento e tutto il territoriondo ieri domenica 31 gennaio alle 18.00 sul proprio canale ufficiale Youtube e sui canali social, ilper2021”. Il progetto promosso daMarketing e realizzato dateatro – la rassegna culturale curata da Musincantus –, Associazione Gelsomina in collaborazione con una cordata di istituzioni e imprenditori locali, con il patrocinio di Fondazione2021 e ...

youremylovebe1t : nessun dorma in tokyo dome - connessiopera : “Nessun dorma”, il video del tenore Fabio Sartori per i Mondiali di Cortina 2021 - salpezzino_one : Nessun dorma per Cortina 2021 - TurismoVeneto : RT @cortina2021: L'emozione della musica, la bellezza del panorama, il brivido dello sport. Così @cortinadolomiti celebra, sulle note di Ne… - romi_andrio : RT @cortina2021: L'emozione della musica, la bellezza del panorama, il brivido dello sport. Così @cortinadolomiti celebra, sulle note di Ne… -