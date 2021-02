Napoli | ennesima aggressione ai soccorritori del 118 | “O spegni le sirene o ti sparo!”

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Non si fermano le aggressioni agli operatori del 118 a. Questa volta è toccato alla postazione 118 di Pietravalle sabato sera intorno alle 20.00. L’episodio è stato raccontato dalla pagina “Nessuno tocchi Ippocrate” che spiega: “l’equipaggio era diretto al centro dialisi DIDA a scala Montesanto (quartieri spagnoli-) improvvisamente vengono affiancati da due loschi figuri su un motociclo che bussando violentemente sulla fiancata del mezzo fermano la corsa ed esclamano:” hai capito che qui lenon le devi usare?le altrimenti ti sparo” e successivamente una serie di offese non ripetibili. L’autista impaurito allerta le forze dell’ordine. Nell’attesa dell’arrivo della polizia l’equipaggio resta in ostaggio del quartiere senza potersi ...

Napoli – Non si fermano le aggressioni agli operatori del 118 a Napoli. Questa volta è toccato alla postazione 118 di Pietravalle sabato sera intorno alle 20.00. L'episodio è stato raccontato dalla pa ...
Le parole di Gattuso aprono una riflessione sull'immagine di una società nella quale può accadere di tutto, anche episodi imbarazzanti come ...