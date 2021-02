Milano Duomo, assembramenti in zona arancione | video (Di lunedì 1 febbraio 2021) Ultima domenica in zona arancione e le vie del centro di Milano sono state prese d'assalto da molte persone, complice anche la giornata di sole. Alla vigilia del passaggio della Lombardia in fascia gialla in tantissimi si sono riversati in corso Vittorio Emanuele e in Galleria. Molti i giovani che si sono dati appuntamento sui navigli e in Darsena. Guarda tutti i video Metro Milano NoneMilano Mezzi Pubblici NoneMilano, scontri e molotov contro la Polizia durante manifestazione contro il Dpcm Covid Scontri violenti sono scoppiati in serata a Milano nel corso di una ... Leggi su panorama (Di lunedì 1 febbraio 2021) Ultima domenica ine le vie del centro disono state prese d'assalto da molte persone, complice anche la giornata di sole. Alla vigilia del passaggio della Lombardia in fascia gialla in tantissimi si sono riversati in corso Vittorio Emanuele e in Galleria. Molti i giovani che si sono dati appuntamento sui navigli e in Darsena. Guarda tutti iMetroNoneMezzi Pubblici None, scontri e molotov contro la Polizia durante manifestazione contro il Dpcm Covid Scontri violenti sono scoppiati in serata anel corso di una ...

