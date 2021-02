Mara Venier | compleanno triste per il marito Nicola | “Dovrei essere felice | invece…”

(Di lunedì 1 febbraio 2021)Carraro,di, ha compiuto gli anni oggi. Per Carraro è stato unun po’ piùdel solito, a causa della pandemia e del lockdown che costringe tutti a stare un po’ più lontani. Carraro, parlando del suosu Instagram, ha però raccontato di aver ricevuto un’iniezione di gioia dalla moglie, che gli ha riservato l’amore di sempre., gli auguri aCarraroCarraro esono sposati dal 2006 e negli anni si sono sempre mostrati più uniti che mai. Il 79esimodi Carraro è un’ulteriore occasione per la conduttrice per manifestare il suo amore per il ...

Nicola Carraro, marito di Mara Venier, ha compiuto gli anni oggi. Per Carraro è stato un compleanno un po' più triste del solito, a causa della pandemia e del lockdown che costringe tutti a stare un p ...