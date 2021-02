Luigi Pelazza condannato a 2 mesi di carcere per violenza privata | caos a Le Iene

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Il metodo usato da “Le” non sempre vapprovato: per questo l’inviatoè statoa duediè sempre stato portato per la televisione: notato dal direttore di una piccola emittente in Sardegna per via del suo programma di televendite, il giornalista inizia la sua carriera su L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Ultime Notizie dalla rete : Luigi Pelazza

Condannato dal tribunale di Milano, l'inviato de 'Le Iene' conosciuto per alcune inchieste particolarmente bollenti. Personaggio a tutto tondo, prima di indossare la divisa da Iena ha indossato quella da carabiniere. Per ...L'inviato delle Ieneè stato condannato per violenza privata a due mesi di carcere, che sono stati convertiti alla pena pecuniaria di 15mila euro . La condanna è legata ad un'intervista fatta il 19 settembre ...Il metodo usato da "Le Iene" non sempre viene approvato: per questo l'inviato Luigi Pelazza è stato condannato a due mesi di carcere.L’inviato de Le Iene Luigi Pelazza è stato condannato a due mesi di carcere per violenza privata ai danni della giornalista Guia Soncini. Come riferisce l’Agi che dà la notizia, il Tribunale di Milano ...