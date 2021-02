Lui picchia la moglie, il figlio di 10 anni chiama i carabinieri e lo fa arrestare (Di lunedì 1 febbraio 2021) Due donne sono state aggredite in Sicilia davanti ai figli piccoli, una dal marito nel Catanese e l’altra dell’ex compagno nel Palermitano. I due uomini sono stati arrestati da carabinieri. Un 38enne è stato arrestato da carabinieri del comando provinciale di Catania, in un paese della provincia, per maltrattamenti a familiari. Militari dell’Arma sono Leggi su ilmattinodisicilia (Di lunedì 1 febbraio 2021) Due donne sono state aggredite in Sicilia davanti ai figli piccoli, una dal marito nel Catanese e l’altra dell’ex compagno nel Palermitano. I due uomini sono stati arrestati da. Un 38enne è stato arrestato dadel comando provinciale di Catania, in un paese della provincia, per maltrattamenti a familiari. Militari dell’Arma sono

