LIVE Non è la D’Urso, Abraham Garcia parla dell’ex Giulia Salemi: “È speciale” (Di lunedì 1 febbraio 2021) Abraham Garcia è stato ospite a LIVE Non è la D’Urso durante il quale ha speso parole d’amore per la ex Giulia Salemi. Ecco che cosa ha detto su di lei a Barbara D’Urso. Abraham Garcia, ospitato nel famoso salotto domenicale di Barbara D’Urso, ha pronunciato parole molto tenere nei confronti della sua ex ragazza L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di lunedì 1 febbraio 2021)è stato ospite aNon è ladurante il quale ha speso parole d’amore per la ex. Ecco che cosa ha detto su di lei a Barbara, ospitato nel famoso salotto domenicale di Barbara, ha pronunciato parole molto tenere nei confronti della sua ex ragazza L'articolo proviene da Leggilo.org.

juventusfc : FORZA RAGAZZE!! #JuventusWomen #EmpoliJuve Non perdete alle 14.30 il match LIVE su @JuventusTv! - rtl1025 : “Mi rifugerò, mi rifugerò Sopra un letto di foglie ma non guardo giù Mi difenderò, mi difenderò Anche se il cuore e… - OffSidePage_ : RT @FcMojito: REAL MOJITO FC ???? PS4 Club live da Ago 2018 ? RINNOVIAMO RICERCA PER ? ??DC ??TS-TD ??GK (anche non presente tutte le sere)… - nonlhocapeeta : Onestamente, chi è che non vorrebbe vedere giochi per PS1 in live? - NewsProclub : RT @FcMojito: REAL MOJITO FC ???? PS4 Club live da Ago 2018 ? RINNOVIAMO RICERCA PER ? ??DC ??TS-TD ??GK (anche non presente tutte le sere)… -