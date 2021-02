L' allarme dei virologi Usa | ' Quando arriverà da noi la variante inglese | colpirà come un uragano'

FontanaPres : ?? Da tre settimane la Lombardia ha i dati da zona gialla, con tassi di incidenza tra tamponi e positivi fortemente… - repubblica : Coronavirus, allarme dei medici: 'La variante inglese contagia anche chi indossa le chirurgiche' - LegacoopPeS : #Milleproroghe - Le Associazioni esprimono 'profondo allarme' per emendamento su #archeologia preventiva. L'appello… - monica_perico : RT @globalistIT: - globalistIT : -

Ultime Notizie dalla rete : allarme dei

la Repubblica

per i trentenni Su base annua l'occupazione cala di 0,4 punti per gli uomini e 1,4 punti ...degli over 50 (+197.000) a 8.938.000 unità grazie anche all'effetto demografico e al blocco...La decisione è stata nella notte sulla base della necessità di abbassare il tassocontagi. Il governo tornerà a riunirsi mercoledì 3 febbraio per decidere se estendere il blocco del paese oltre ...L’aumento dei nuovi positivi negli ultimi giorni non è un buon segnale. L’allarme l’aveva lanciato l’assessore regionale alla salute Simone Bezzini ieri in un post (link qui). “Nonostante il tasso dei ...Da oggi «quasi tutto il Paese si colora di giallo. Il virus ringrazia. Lo so che sarò impopolare (sono un pessimo politico): ma lasciare ...