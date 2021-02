KFC | la nota catena di fast food | apre a Pomezia | ecco quando e dove

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 1 febbraio 2021) KFC, lastatunitense dispecializzata nel pollo fritto che in Italia ha ben 46 ristoranti, è pronta a sbarcare a. KFC“Dopo Roma e Fiumicino, il Colonnello sta per fare un’altra fermata in zona. Un nuovo ristorante KFC sta arrivando nella città attraversata dalla “Via del Mare”. Avete capito di quale si tratta?” – questo il post pubblicato sulla pagina ufficiale Facebook qualche giorno fa. Oggi la conferma: KFC venerdì 5 febbraio aprirà a, proprio in via del Mare al civico 16. “Bucket, COB, Tender, Hot Wings…Siete pronti per l’irresistibile pollo fritto del Colonnello? Anche tramite Take Away, Delivery con Deliveroo o direttamente dall’app KFC Italia ...