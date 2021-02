Indo-Pacifico Se anche Biden vuole implementare il Quad

Leggi su formiche

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Parlando a una conferenza allo United States Institute for Peace, Usip, il consigliere per la Sicurezza nazionale statunitense, Jake Sullivan, ha detto che l’amministrazionedavvero portare avanti” la trasformazione di un rete frastagliata di partnership nell’in un raggruppamento di alleanze basate sulrilatero di potenze Usa, India, Australia e Giappone. Si tratta dell’implementazione del cosiddetto “” e questa affermazione di Sullivan molto importante perché spiega chiaramente che la strategia statunitense in quella regione nevralgica non sarà modificata rispetto all’amministrazione Trump (come previsto). L’implementazione del, trasformalo in qualcosa di ben più strutturato rispetto alla rete di sicurezza informale che è stato ...