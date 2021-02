Grande Fratello Vip 6, Manuel Bortuzzo prossimo concorrente? (Di lunedì 1 febbraio 2021) A settembre 2021, Manuel Bortuzzo potrebbe essere il concorrente della sesta edizione del Grande Fratello Vip dato che si sarebbe proposto, così come si evince dalle pagine de Il Messaggero. Questo è quanto emerge in merito alla nuova edizione del reality. Ciò sarebbe una Grande sorpresa, intanto, cerchiamo di capire cosa ha rilasciato il 21enne e cosa potrebbero decidere gli autori. Grande Fratello Vip, Manuel Bortuzzo: “Voglio fare il GF Vip” Manuel Bortuzzo è un giovane nuotatore, rimasto paralizzato nel 2019 dopo essere stato vittima di una sparatoria, è diventato, nel corso degli anni, un volto noto della tv. “Mi piacerebbe partecipare al Grande ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 1 febbraio 2021) A settembre 2021,potrebbe essere ildella sesta edizione delVip dato che si sarebbe proposto, così come si evince dalle pagine de Il Messaggero. Questo è quanto emerge in merito alla nuova edizione del reality. Ciò sarebbe unasorpresa, intanto, cerchiamo di capire cosa ha rilasciato il 21enne e cosa potrebbero decidere gli autori.Vip,: “Voglio fare il GF Vip”è un giovane nuotatore, rimasto paralizzato nel 2019 dopo essere stato vittima di una sparatoria, è diventato, nel corso degli anni, un volto noto della tv. “Mi piacerebbe partecipare al...

