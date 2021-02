Governo | Zingaretti “Gualtieri e Conte punti fermi”

(Di lunedì 1 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Sono quelle cose che non vanno neanche ripetute perchè diventano una notizia”. Così il segretario del Pd, Nicola, a margine dell'inaugurazione della nuova sede dell'Archivio Flamigni, a Roma, rispondendo ai cronisti che gli chiedevano serimanessero deie intoccabili. “C'è un confronto, lo abbiamo sempre detto – aggiunge -. Sono sicuro che si arriverà a una soluzione. Ora è il momento del confronto, è la cosa più importante”.“Sono fiducioso che la disponibilità data da tutti coloro che stanno concorrendo a questo tentativo sia una volontà sincera, che in queste ore è messa alla prova da un approfondimento a partire dainuti e dall'idea che abbiamo di Paese – sottolinea il leader dem -. Quindi la sostanza di quanto sta ...

...blindato proprio stamattina dal leader Dem Nicoladopo le parole di ieri del numero uno di Confindustria Carlo Bonomi; Alfonso Bonafede , capodelegazione del Movimento 5 Stelle nel...Così il segretario del Pd Nicola, a margine di un'iniziativa della Regione Lazio, risponde a chi gli chiede se sul fronte delGiuseppe Conte e Roberto Gualtieri siano dei punti ...Vito Crimi lo ha chiamato «cronoprogramma», per Nicola Zingaretti è un «patto», mentre Matteo Renzi ha parlato di «documento». Di sicuro c'è che sarà scritto, come il contratto di governo dei ...ROMA (ITALPRESS) – “Sono quelle cose che non vanno neanche ripetute perchè diventano una notizia”. Così il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, a margine dell’inaugurazione della nuova sede dell’Arch ...