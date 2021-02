Governo, niente documento dal tavolo di lavoro sul programma (Di lunedì 1 febbraio 2021) Il tavolo di lavoro sul programma del Governo, convocato dal presidente della Camera Roberto Fico, non dovrebbe concludersi con un documento scritto. Lo hanno riferito Bruno Tabacci, leader di Cd, e ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 1 febbraio 2021) Ildisuldel, convocato dal presidente della Camera Roberto Fico, non dovrebbe concludersi con unscritto. Lo hanno riferito Bruno Tabacci, leader di Cd, e ...

Il tavolo di lavoro sul programma del governo, convocato dal presidente della Camera Roberto Fico, non dovrebbe concludersi con un documento scritto. Lo hanno riferito Bruno Tabacci, leader di Cd, e Antonio Tasso, capogruppo del Maie alla ...

" Alla fine di questa settimana avremo, spero, il nuovo Governo . Dovrà essere all'altezza delle sfide di questo periodo. E dovrà essere un governo di persone capaci e meritevoli. Solo così l'Italia ...

Il tavolo di lavoro sul programma del governo, convocato dal presidente della Camera Roberto Fico, non dovrebbe concludersi con un documento scritto. Lo hanno riferito Bruno Tabacci, leader di Cd, e A ...

Il leader della Lega ribadisce: "Centrodestra unito e compatto, difficile esecutivo con Pd". "Mi aspetto che finisca la crisi, il Parlamento è fermo ...

