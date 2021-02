Golpe in Myanmar: i militari arrestano Aung San Suu Kyi (Di lunedì 1 febbraio 2021) Aung San Suu Kyi e altri esponenti di spicco della Lega nazionale per la democrazia (Lnd) sono stati arrestati in un raid dell’esercito questa notte, a poche ore dall’inaugurazione del nuovo Parlamento. Poi il colpo di Stato. Tutti i poteri in Myanmar sono stati trasferiti al generale Min Aung Hlaing, capo delle forze armate, mentre InsideOver. Leggi su it.insideover (Di lunedì 1 febbraio 2021)San Suu Kyi e altri esponenti di spicco della Lega nazionale per la democrazia (Lnd) sono stati arrestati in un raid dell’esercito questa notte, a poche ore dall’inaugurazione del nuovo Parlamento. Poi il colpo di Stato. Tutti i poteri insono stati trasferiti al generale MinHlaing, capo delle forze armate, mentre InsideOver.

Radio1Rai : ??#Myanmar. Appello del partito di #SanSuuKyi ai cittadini, affinché contrastino il golpe e impediscano un ritorno a… - Open_gol : A poche ore dal colpo di Stato in Myanmar, Aung San Suu Kyi ha lanciato un appello alla popolazione perché reagisca… - Radio1Rai : #Myanmar. Arrestata Aung #SanSuuKyi, capo del Governo. Il suo appello alla popolazione: 'Non accettate il golpe'. I… - BiribissiBlog : Colpo di stato in #Myanmar, #AungSanSuuKyi arrestata: 'Non accettate il golpe'. Proclamato lo stato d'emergenza per… - italiaserait : Golpe in Myanmar, Aung San Suu Kyi arrestata dai militari. La premio Nobel: “Non accettate il colpo di Stato” -