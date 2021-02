GF Vip: I Fan Avvertono Pierpaolo: il Vincitore è Già Deciso! (Di lunedì 1 febbraio 2021) Al Grande Fratello Vip, già in occasione della nomination di Dayane Mello a prima finalista del reality, molti fan fuori dalla Casa avevano insinuato che il televoto fosse stato truccato. Adesso sembra la volta di Pierpaolo Pretelli. Alcuni ammiratori infatti, hanno urlato all’ex velino che non sarà mai il Vincitore. Scopriamo insieme i dettagli! Oltre alle dirette con gli aggiornamenti comunicati da Alfonso Signorini, i concorrenti del Grande Fratello Vip ricevono messaggi dai tanti fan che, fuori dalla Casa, urlano di tutto e di più, avvertendoli anche su quanto sta accadendo all’esterno. Infatti, oltre alle incitazioni o all’esclamazioni affettuose, vengono date vere e proprie informazioni con cui i Vip possono farsi l’idea di ciò che succede “nel mondo reale”. Già qualche giorno fa, alcuni fan fuori dalla Casa, hanno commentato Dayane Mello, la ... Leggi su gossipnews.tv (Di lunedì 1 febbraio 2021) Al Grande Fratello Vip, già in occasione della nomination di Dayane Mello a prima finalista del reality, molti fan fuori dalla Casa avevano insinuato che il televoto fosse stato truccato. Adesso sembra la volta diPretelli. Alcuni ammiratori infatti, hanno urlato all’ex velino che non sarà mai il. Scopriamo insieme i dettagli! Oltre alle dirette con gli aggiornamenti comunicati da Alfonso Signorini, i concorrenti del Grande Fratello Vip ricevono messaggi dai tanti fan che, fuori dalla Casa, urlano di tutto e di più, avvertendoli anche su quanto sta accadendo all’esterno. Infatti, oltre alle incitazioni o all’esclamazioni affettuose, vengono date vere e proprie informazioni con cui i Vip possono farsi l’idea di ciò che succede “nel mondo reale”. Già qualche giorno fa, alcuni fan fuori dalla Casa, hanno commentato Dayane Mello, la ...

