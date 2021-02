Fariba Tehrani, l’incantesimo su Francesco Monte: l’incredibile storia (Di lunedì 1 febbraio 2021) Fariba Tehrani ha raccontato di aver fatto un incantesimo su Francesco Monte: ecco l’incredibile storia svelata in un’intervista Fariba Tehrani è divenuta famosa per essere la madre di Giulia Salemi, modella e influencer. La donna è divenuta nota quasi quanto la figlia ed ha partecipato anche ad alcuni programmi televisivi. Fariba è di origine iraniana, L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di lunedì 1 febbraio 2021)ha raccontato di aver fatto un incantesimo su: eccosvelata in un’intervistaè divenuta famosa per essere la madre di Giulia Salemi, modella e influencer. La donna è divenuta nota quasi quanto la figlia ed ha partecipato anche ad alcuni programmi televisivi.è di origine iraniana, L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

CorriereCitta : Fariba Tehrani: chi è, età, che lavoro fa, vita privata, Instagram, chi è il marito, tutto sulla mamma di Giulia Sa… - zazoomblog : Fariba Tehrani è la mamma di Giulia Salemi: ricordate dove l’abbiamo già vista in tv? - #Fariba #Tehrani #mamma… - chanty20596 : NON CE LA FACCIO MA LA BIO DI FARIBA SU TWITTER? cagano e SCUREGIONO ahahahahahahahahahahahahahaahahahahahahahahaha… - PIERPPP1 : RT @chestonata: FARIBA TEHRANI IN CASA RIPETO FARIBA TEHRANI IN CASA SE È UN SOGNO NON SVEGLIATEMI LA PRETENDO IN GLASS ROOM PER TOMMASO ZO… - hermioneron3 : RT @chestonata: FARIBA TEHRANI IN CASA RIPETO FARIBA TEHRANI IN CASA SE È UN SOGNO NON SVEGLIATEMI LA PRETENDO IN GLASS ROOM PER TOMMASO ZO… -