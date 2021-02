F1, si ferma il progetto per costruire un circuito a Rio de Janeiro (Di lunedì 1 febbraio 2021) La casa della Formula 1 in Brasile resta Interlagos. Rio de Janeiro, infatti, ha rinunciato alla costruzione di un circuito alternativo a quello storico di San Paolo: dopo le tante polemiche degli ambientalisti (si sarebbe dovuta abbattere una porzione della foresta ci Camboata) è arrivato lo stop definitivo dei lavori da parte del nuovo sindaco Paes, in carica da inizio 2021: “Bisogna recuperare gli spazi verdi, non distruggerli”. Per questo motivo, la Formula 1 si correrà ancora a Interlagos, circuito che peraltro ha rinnovato fino al 2025 la sua presenza nel calendario del Circus. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 1 febbraio 2021) La casa della Formula 1 in Brasile resta Interlagos. Rio de, infatti, ha rinunciato alla costruzione di unalternativo a quello storico di San Paolo: dopo le tante polemiche degli ambientalisti (si sarebbe dovuta abbattere una porzione della foresta ci Camboata) è arrivato lo stop definitivo dei lavori da parte del nuovo sindaco Paes, in carica da inizio 2021: “Bisogna recuperare gli spazi verdi, non distruggerli”. Per questo motivo, la Formula 1 si correrà ancora a Interlagos,che peraltro ha rinnovato fino al 2025 la sua presenza nel calendario del Circus. SportFace.

EstherCubides : RT @FIMLM_FR: ???? La distribuzione di aiuti durante la pandemia non si ferma grazie al nostro progetto 'Sostegno alle famiglie vulnerabili!'… - comunaestacion : RT @FIMLM_FR: ???? La distribuzione di aiuti durante la pandemia non si ferma grazie al nostro progetto 'Sostegno alle famiglie vulnerabili!'… - Valeria10258785 : RT @FIMLM_FR: ???? La distribuzione di aiuti durante la pandemia non si ferma grazie al nostro progetto 'Sostegno alle famiglie vulnerabili!'… - Nicolasdario202 : RT @FIMLM_FR: ???? La distribuzione di aiuti durante la pandemia non si ferma grazie al nostro progetto 'Sostegno alle famiglie vulnerabili!'… - berayagar : RT @FIMLM_FR: ???? La distribuzione di aiuti durante la pandemia non si ferma grazie al nostro progetto 'Sostegno alle famiglie vulnerabili!'… -

Ultime Notizie dalla rete : ferma progetto Da Civitavecchia un pensiero al Myanmar

... coordinatrici del progetto internazionale del Nautico 'Calamatta'. 'Sto in contatto con gli amici ... Spero che la comunità internazionale faccia sentire la propria voce ferma per garantire sicurezza e ...

Docksteps lancia call to action green ed etica

... con un progetto pilota l'attuale 'Angolo delle... Read More Ambiente Il Conou non si ferma e con Green League l'economia circolare è un gioco 1 Febbraio 2021 LE ULTIME NOTIZIE Read More Condividi ...

F1, si ferma il progetto per costruire un circuito a Rio de Janeiro Sportface.it Fermo, la Lega torna alla carica sulla riqualificazione di Lido Tre Archi

“La Lega Fermo non manca anche stavolta di passare dalle parole ai fatti suggerendo all’immobile giunta Calcinaro l’occasione unica di prendere 3 piccioni con una fava – spiegano i consiglieri ...

F1, si ferma il progetto per costruire un circuito a Rio de Janeiro

F1, si ferma il progetto per costruire un circuito a Rio de Janeiro: la casa brasiliana del motorsport resta Interlagos ...

... coordinatrici delinternazionale del Nautico 'Calamatta'. 'Sto in contatto con gli amici ... Spero che la comunità internazionale faccia sentire la propria voceper garantire sicurezza e ...... con unpilota l'attuale 'Angolo delle... Read More Ambiente Il Conou non sie con Green League l'economia circolare è un gioco 1 Febbraio 2021 LE ULTIME NOTIZIE Read More Condividi ...“La Lega Fermo non manca anche stavolta di passare dalle parole ai fatti suggerendo all’immobile giunta Calcinaro l’occasione unica di prendere 3 piccioni con una fava – spiegano i consiglieri ...F1, si ferma il progetto per costruire un circuito a Rio de Janeiro: la casa brasiliana del motorsport resta Interlagos ...